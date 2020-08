Brooks Brothers: Authentic Brands-Sparc gli acquirenti

Scelti gli acquirenti per le camicie più famose del mondo: Brooks Brothers ha infatti annunciato che Authentic Brands Group ("ABG") e SPARC Group LLC ("SPARC") sono stati selezionati come aggiudicatari nella procedura di vendita competitiva dopo aver aumentato la propria offerta a 325 milioni di dollari per l'acquisizione dell'ampia maggioranza del business globale della società, secondo il principio della continuità aziendale, e del portafoglio dei titoli di proprietà intellettuale. Nell'ambito dell'accordo, SPARC si è impegnata a continuare a gestire almeno 125 punti vendita Brooks Brothers.

Il closing dell'operazione è previsto entro la fine di agosto.