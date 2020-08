Borsa: Fenix debutta in Borsa venerdì prossimo

(ANSA) - MILANO, 12 AGO - Fenix Entertainment, gruppo della produzione e distribuzione di contenuti cinematografici, televisivi e musicali, è stato ammesso alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant su Aim Pro Italia, il nuovo segmento organizzato e gestito da Borsa Italiana. L'inizio delle negoziazioni è stato fissato per venerdì prossimo con una raccolta finale di circa 1,5 milioni di euro, con una capitalizzazione post ammissione pari a circa 9,5 milioni.

Lo rende noto il gruppo in fase di quotazione, il primo a sbarcare sul nuovo segmento dedicato agli investitori professionali, che consente alle Pmi di accedere con maggiore gradualità al mercato, dotandosi progressivamente delle strutture necessarie adeguate a operare sul mercato aperto agli investitori retail.

Fenix Enterteinment è una giovane società con sede a Roma fondata nel 2016 dai fratelli Riccardo e Matteo Di Pasquale e da Roberta Giarrusso, con Tino Silvestri, ex direttore generale di Warner Italia, che ha preso parte attivamente allo sviluppo dell'iniziativa, presidente del Cda. (ANSA).