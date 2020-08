Borsa: Europa positiva con produzione Ue, Milano +0,85%

(ANSA) - MILANO, 12 AGO - Consolidano il rialzo le principali borse europee con i futures Usa positivi dopo i dati sulla produzione industriale nell'Ue. Una tendenza che esclude però Francoforte (-0,11%), che sconta il rialzo dei contagi da coronavirus nel Paese. Si conferma in testa Londra (+1,02%), con il Pil in ripresa a giugno (+8,7%), malgrado il trimestre difficile (-20,4%). Seguono Milano (+0,85%), Madrid (+0,44%) e Parigi (+0,38%). Il greggio di nuovo sopra quota 42 dollari al barile spinge soprattutto Eni (+1,98%), seguita da Shell (+0,78%%), mentre Saipem (-0,05%) resta al palo.

In luce il comparto delle telecomunicazioni, dopo l'acquisizione di Sunrise Communications (+26,1%) da parte di Liberty Global per 5 miliardi di franchi svizzeri (4,64 miliardi di euro). Il fondo anglo-americano ha offerto un premio del 28% sulla chiusura di borsa di ieri, spingendo anche Freenet (+13,13%), che le ha ceduto il proprio pacchetto del 24%.

Proseguono gli acquisti sul settore dell'auto, all'indomani delle immatricolazioni in Cina. Brilla in particolare Ferrari (+1,86%), dopo alcune sedute in sordina, seguita da Fca (+0,68%), allineata a Bmw (+0,9%), Volkswagen (+0,78%) e Renault (+0,66%).

Deboli i tecnologici Ams (-2,63%), Dialog Semiconductor (-1,82%) ed Infineon (-1,14%), legati alle relazioni tra Usa e Cina, mentre appare cauta Stm (+0,12%). Tra le banche, con lo spread ridisceso a 141,4 punti, vola Bper (+2,86%), seguita da Mps (+1,15%), possibili protagoniste di una nuova stagione di fusioni. Bene Intesa (+1,96%) e Unicredit (+1,76%), cauta Banco Bpm (+0,6%), reduce da un rally insieme a Mediobanca (+1,83%), in attesa del via libera della Bce al rafforzamento di Leonardo Del Vecchio fino al 14%. Sprint di Abn Amro (+9%), che ha annunciato tagli insieme alla trimestrale, brillanti Hsbc (+3,31%), SocGen (+2,18%) e Bnp (+2,05%). (ANSA).