Borsa: sprint Fca, Bmw e Peugeot dopo ripresa vendite Cina

(ANSA) - MILANO, 11 AGO - Le vendite di auto in Cina, che seguono di pochi giorni quelle registrate in Giappone, hanno spinto i titoli del comparto in Asia e lo stanno facendo ora in Europa. Sulla piazza di Tokyo hanno corso Subaru (+8,74%), Honda (+6,38%), Toyota (+3,95%), sulle attese di una ripresa del mercato, mentre a Milano tocca ad Fca (+3,3%) e a Pirelli (+2,7%). Sugli scudi a Francoforte Bmw (+3,9%), Volkswagen (+2,95%) e Daimler (+2,6%), in contemporanea con il balzo segnato a Parigi da Peugeot (+3,43%), particolarmente esposta sul mercato cinese, e Renault (+2,97%), alleata di Nissan (+6,36% a Tokyo) e di Mitsubishi (+8.37% a Tokyo). (ANSA).