Borsa: Milano corre (+2%), bene Mediobanca e Banco Bpm

(ANSA) - MILANO, 11 AGO - Piazza Affari consolida il rialzo dell'apertura e sale del 2,21% a 20.088 punti, superando i 20mila toccati l'ultima volta lo scorso 27 luglio. In luce Mediobanca (+5,3%) su ipotesi di un imminente via libera della Bce a Delfin per salire fino al 14%. Bene Banco Bpm (+4,09%) ed Unicredit (+3,53%), con lo spread in calo a 142,9 punti. Occhi su Fca (+2,83%) e Pirelli (+3,31%) dopo le vendite di auto in Cina. Congelata la Roma (-8,8% teorico) dopo la conferma che l'Opa di Friedkin avverrà a 11,65 centesimi per azione. (ANSA).