Borsa: Milano gira in calo, Ftse Mib -0,17%

(ANSA) - MILANO, 10 AGO - Piazza Affari perde tono e gira in calo (Ftse Mib -0,17% a 19.482 punti) appesantita Enel (-0,27), Nexi (-2%), Ferrari (-1,5%) e Diasorin (-1,2%).

Tengono i titoli dell'automotive con Cnh Industrial in rialzo dell'1,8%, Pirelli dell'1.9%. Sugli scudi anche Buzzi (+2%).

Bene le banche con Banco Bpm in rialzo dell'1,5%, Unicredit dello 0,4% mentre Intesa scivola in calo dello 0,6 per cento.

Fuori dal listino principale vola la tessile Ratti (+11%), bene anche Caltagirone Editore (+6%) e Italian Exhibition Group (+7,5%) società fieristica riminese che si rafforza acquisendo HBG Events, con sede negli Emirati Arabi Uniti. (ANSA).