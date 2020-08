Borsa: Milano apre in rialzo +0,2%

(ANSA) - MILANO, 10 AGO - La Borsa di Milano apre in rialzo la seduta. Il Ftse Mib apre in rialzo dello 0,27% a 19.569 punti. Si mette in evidenza fin dalle prime battute Unipol (+1,8% a 3,95 euro) mentre prese di profitto frenano, in fondo al listino, Diasorin (-1,8%) e Nexi (-1,9%). (ANSA).