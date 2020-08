Borsa: Milano rallenta con le banche, Mps -7%

(ANSA) - MILANO, 07 AGO - La Borsa di Milano (-0,7%) rallenta appesantita dall'andamento negativo delle banche. Peggiora Mps (-7%), dopo i conti in perdita del semestre. Andamento in rosso anche per Banco Bpm (-2,3%), Intesa (-1,4%) e Unicredit (-1,2%).

In controtendenza Bper (+0,1%) e Fineco (+0,4%).

Scivola Mediaset (-3,1%). Male anche Atlantia (- 1,7%), alle prese con la vicenda di Aspi. Giù Eni (-2%), in linea con l'andamento del comparto energetico europeo. (ANSA).