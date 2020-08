Borsa: Milano prosegue debole, giù Mps

(ANSA) - MILANO, 07 AGO - La Borsa di Milano (-0,1%) prosegue debole, in linea con gli altri listini del Vecchio continente.

In ordine sparso le banche dopo i conti del semestre. Stabile lo spread tra Btp e Bund a 146 punti, con il rendimento del decennale italiano allo 0,94%.

Tra gli istituti di credito sono in rosso Mps (-3,8%), Intesa (-0,6%) e Banco Bpm (-0,1%). In controtendenza Bper (+2,3%) mentre è piatta Unicredit (-0,03%).

In calo Mediaset (-1,8%) alle prese con Vivendi sulla nuova Mfe. In positivo Tim (+0,5%), in attesa della rete unica mentre è in calo Atlantia (-0,7%), con le vicede di Aspi. Nel settore assicurativo è in rialzo Generali (+0,1%) mentre è in calo Unipol (-1,3%), quest'ultima nel giorno dei conti del semestre.

(ANSA).