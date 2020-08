Borsa: Europa chiude in ordine sparso, giù Madrid (-0,1%)

(ANSA) - MILANO, 07 AGO - Chiusura in ordine sparso per le principali Borse europee. La migliore è stata Francoforte (+0,66%) a 12.764 punti, mentre Londra e Parigi non sono andate lontano dalla parità (entrambe +0,09%), rispettivamente a 6.032 punti e 4.889 punti. Negativa invece Madrid (-0,1%) a 6.950 punti. (ANSA).