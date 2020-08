Borsa: Europa apre cauta, si guarda a tensioni Usa-Cina

(ANSA) - MILANO, 07 AGO - Borse europee caute in avvio di contrattazioni. Gli investitori guardano alle nuove tensioni tra Usa e Cina e sui rischi di una nuova ondata di contagi da coronavirus. Sul fronte economico arrivano segnali di ripresa dai dati positiva della produzione industriale tedesca.

In rialzo Francoforte (+0,34%) e Londra (+0,10%), in calo Parigi e Madrid (-0,25%). (ANSA).