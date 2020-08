Calcio: Roma scende in Borsa (-3%) dopo avvio in rialzo

(ANSA) - MILANO, 06 AGO - Oscilla la Roma in Piazza Affari: il titolo della società calcistica, che in avvio di Borsa cresceva dopo l'annuncio della cessione della società a The Friedkin Group per 591 milioni di euro, è passato in negativo e oltre la metà della giornata cede il 3,5% a 0,53 euro.

Nell'ultima settimana, quando è apparso concreto il passaggio all'imprenditore texano, il titolo è salito, contando anche l'attuale calo, complessivamente di circa il 5%. (ANSA).