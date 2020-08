Borsa: Europa negativa dopo Usa, Londra -1,4%

(ANSA) - MILANO, 06 AGO - Mercati azionari del Vecchio continente sempre negativi dopo la raffica di dati macroeconomici dagli Stati Uniti (soprattutto le richieste di disoccupazione) e l'avvio incerto di Wall street: Londra scende con Milano dell'1,4%, Parigi di poco meno di un punto percentuale, Francoforte dello 0,5%.

In Piazza Affari, in particolare, Unicredit è rientrata dall'asta di volatilità in calo del 5% a 7,67 euro, Tenaris e Pirelli cedono quattro punti, con Atlantia in ribasso del 2,2% ed Eni dell'1,8%.

Tra i titoli principali, qualche acquisto su Unipol (+1%) con Bper che sale del 2%, mentre nel paniere a bassa capitalizzazione la Roma cede il 4% dopo la firma per il passaggio a The Friedkin Group. (ANSA).