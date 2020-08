Petrolio: poco mosso a 41,6 dollari al barile

(ANSA) - ROMA, 05 AGO - Quotazioni del petrolio poco mosse sul mercato after hour di New York dopo i rialzi di ieri, sui dati delle scorte in calo . Il Wti con consegna a settembre passa di mano a 41,6 dollari l'oncia; il Brent segna 44,4 dollari al barile . (ANSA).