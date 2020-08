Oro: vola a 2.022 dollari l'oncia

(ANSA) - ROMA, 05 AGO - Non si arresta la corsa delle quotazioni dell'oro sui mercati asiatici sull'onda delle'incertezze per l'andamento dell'economia mondiale. Il lingotto con consegna immediata passa di mano a 2.022 dollari l'oncia. In un anno i prezzi hanno guadagnato il 33%. (ANSA).