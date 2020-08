Borsa: Milano positiva, corrono Saipem e Tenaris

(ANSA) - MILANO, 05 AGO - La Borsa di Milano (+0,6%) prosegue positiva, in linea con gli altri listini europei. Piazza Affari è spinta dal comparto dell'energia con l'andamento del prezzo del petrolio. Volano Saipem (+5,3%) e Tenaris (+5,1%), corre Eni (+3%).

Seduta positiva anche per Tim (+3,3%), in attesa della rete unica, e Bper (+3,7%), nel giorno dei conti del semestre. Nel comparto bancario si mette in mostra Intesa (+3%), dopo i conti sopra le attese, e Mediobanca (+2,3%).

Seduta in calo per Diasorin (-2,7%), Mps (-1,9%) e Inwit (-1,2%). In rosso Atlantia (-1,1%), mentre è ancora aperta la partita sull'accordo con il Governo per le concessioni autostradali. (ANSA).