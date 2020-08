Borsa: Milano chiude in rialzo con Europa, vola Saipem

(ANSA) - MILANO, 05 AGO - La Borsa di Milano (+0,64%) archivia la seduta in terreno positivo, in linea con gli altri listini europei. Piazza Affari è stata sostenuta dall'andamento dei titoli legati al petrolio, con il prezzo del greggio che sale oltre i 43 dollari al barile. Chiusura stabile per lo spread Btp-Bund, a 148 punti base. Il rendimento del decennale italiano è fermo sullo 0,9%.

Svettano in cima al listino Saipem (+6%) e Tenaris (+4,5%).

Bene anche Eni (+3%). Seduta all'insegna del forte rialzo anche per Bper (+5,8%), nel giorno dei conti del semestre e del rientro nel Ftse Mib al posto di Ubi Banca che esce dopo l'opas di Intesa Sanpaolo (+2,3%). Brinda anche Tim (+4%), in vista della rete unica.

In calo Diasorin (-1,9%), Mps, Terna e Italgas (-1,2%). A conclusione di seduta, riduce fortemente le perdite iniziali Altantia (-0, 3%), alle prese con la partita sull'accordo con il Governo per le concessioni autostradali. (ANSA).