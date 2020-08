Ivass:Fmi, bene risultati, ora più potere e personale

(ANSA) - ROMA, 04 AGO - Il Fondo monetario internazionale giudica positivamente i risultati dell'Ivass e suggerisce per l'istituto di vigilanza più poteri e personale. Nell'audit svolto su IVASS nel 2019 (Il precedente era del 2013), l'Fmi nota che è stato sviluppato un quadro normativo di vigilanza pienamente allineato alla disciplina di Solvency II e ai principi di vigilanza della IAIS e apprezza l'approccio di supervisione on-site e off-site. Viene riconosciuto l'aumento del numero delle ispezioni, che negli ultimi tre anni hanno interessato circa l'80 per cento del mercato assicurativo. Inoltre il Fondo ha dato atto che l'IVASS sta sviluppando indicatori di condotta per le imprese e gli intermediari al fine di poter agire più tempestivamente per contrastare i comportamenti irregolari.

L'Fmi poi dà due raccomandazioni: gli assetti di vigilanza dell'IVASS potrebbero essere ulteriormente rafforzati con il trasferimento all'Istituto dei poteri ministeriali in tema di revoca delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta delle imprese assicuratrici. Inoltre la dotazione di personale dell'IVASS dovrebbe essere riconsiderata (aumentata) per lo svolgimento delle funzioni dell'Istituto.

Nell'Audit, il Fondo ritiene che l'esposizione del settore assicurativo nei confronti del debito sovrano è un elemento di vulnerabilità del settore assicurativo, in conseguenza del grado di concentrazione di investimenti in titoli di stato. Evidenzia anche che il prolungato contesto di bassi tassi d'interesse ha avuto, a differenza di altri paesi europei, un impatto minore sulle imprese vita italiane per effetto della progressiva riduzione dei rendimenti minimi garantiti agli assicurati e la contenuta durata delle passività (in media sette anni). (ANSA).