Borsa: Asia brillante con Wall Street, bene Tokyo

(ANSA) - MILANO, 04 AGO - Seduta brillante per le Borse asiatiche, che si accodano alla chiusura in rialzo di Wall Street e ai dati macro incoraggianti arrivati ieri dagli indici pmi di Europa e Usa, dove, secondo indiscrezioni, la Casa Bianca starebbe valutando la possibilità di procedere autonomamente a nuove misure di sostegno contro la disoccupazione.

Tokyo è salita dell'1,7% e Sydney dell'1,9%, mentre Hong Kong avanza di quasi il 2%, Seul dell'1,3%, Shanghai dello 0,3% con la sola Shenzhen in calo dello 0,4%. Per i listini dell'area, i cui rialzi sono stati aiutati anche da un rallentamento delle infezioni di coronavirus in alcuni stati americani, si tratta della miglior seduta della ultime due settimane. Positivi anche i future su Wall Street, dove ieri hanno brillato i titoli tecnologici, e sulle Borse europee mentre in giornata sono attesi dagli Usa i dati sugli ordini di beni durevoli e quelli di fabbrica di giugno. Restano sullo sfondo le tensioni Usa-Cina, con il presidente americano Donald Trump che intende chiudere Tik Tok entro il 15 settembre. (ANSA).