Petrolio: avvio di settimana in calo

(ANSA) - ROMA, 03 AGO - Avvio di settimana in calo per le quotazioni del petrolio tra aumento di produzione, segnali di incertezza che continuano ad arrivare dall'economia e le tensioni politiche Usa - Cina che non accennano a diminuire. Il greggio Wti cede così lo 0,5% poco sopra i 40 dollari al barile (40,05 dollari) il Brent scivola dello 0,3% a 43,38 dollari.

(ANSA).