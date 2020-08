Borsa: Europa apre in rialzo, Francoforte +0,5%

(ANSA) - MILANO, 03 AGO - Apertura in rialzo per le principali Borse europee. A Francoforte l'indice Dax ha iniziato le contrattazioni in progresso dello 0,5% a 12.374 punti, a Parigi il Cac 40 avanza dello 0,28% a 4.797 punti mentre resta sostanzialmente invariato a 5.897 punti l'indice Ftse 100 di Londra. (ANSA).