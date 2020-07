Fincantieri: Bono, settore resiliente, crociere cresceranno

(ANSA) - TRIESTE, 31 LUG - Il settore nel quale opera il Gruppo Fincantieri "è resiliente, lo si è visto anche in passato. E come in passato, anche in futuro il comparto crocieristico crescerà. Non è solo una previsione nostra ma diffusa anche tra gli armatori, tra i nostri clienti". Lo ha detto l'a.d. Fincantieri Giuseppe Bono nel corso della conference call convocata per illustrare agli analisti i conti del primo semestre 2020, approvati ieri dal CdA. Secondo i dati delle prenotazioni per le crociere per il 2021, "c'è un positivo trend di ripresa che riporta il mercato ai livelli storici", ha indicato Bono.

Nel settore infrastrutture "abbiamo le competenze necessarie perché ci sia una ripartenza; possiamo portare un nuovo approccio dal momento che nel nostro Dna c'è rispetto di costi e tempi", ha proseguito Bono, sottolineando che "il ponte ha dato a Fincantieri una visibilità internazionale. In un anno abbiamo fatto il nostro lavoro". (ANSA).