Borsa: Milano gira in calo (-0,19%) con Europa e spread

(ANSA) - MILANO, 31 LUG - Con Wall Street orientata al ribasso Milano ha azzerato i guadagni della giornata ed è passata in terreno negativo (-0,19%) mentre lo spread, che aveva retto bene al calo del Pil, un po' meno drammatico delle attese ma non per questo meno preoccupante, si è ampliato. Il differenziale Btp Bund si è portato a 155 punti base con un rendimento che ha superato la soglia dell'1%.

Deboli nell'utimo scorcio della giornata e della settimana anche gli altri listini europei: Parigi -0,98%, Parigi -0,69%, Francoforte -0,04%. (ANSA).