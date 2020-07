Borsa: Europa in positivo dopo calo Pil eurozona

(ANSA) - MILANO, 31 LUG - Le Borse europee proseguono la seduta in terreno positivo dopo i dati sul nuovo calo record del Pil dell'eurozona. I listini del Vecchio continente rimbalzano dopo la performance negativa della vigilia. Sul fronte valutario è in rialzo l'euro sul dollaro a 1,1843 a Londra.

L'indice d'area Stoxx 600 guadagna lo 0,7%. In rialzo Francoforte (+0,8%), Parigi (+0,6%) e Londra (+0,3%) mentre è piatta Madrid (-0,03%). I mercati sono sostenuti dall'andamento positivo dell'hi-tech (+2,6%), del comparto finanziario (+1,2%) e dell'energia (+0,6%). Si mettono in mostra Credit Suisse (+3,9%), Bnp Paribas (+3,3%) , Zurich (+1,6%).

Nel settore energetico, con il prezzo del petrolio che sale, sono in rialzo Shell (+0,8%), Total (+0,6%) mentre è in calo Bp (-0,1%). (ANSA).