Borsa: Asia chiude contrastata, Tokyo pesante

(ANSA) - MILANO, 31 LUG - Le Borse asiatiche chiudono contrastate con Tokyo in forte calo e la Cina in positivo. Sui listini pesano le incertezze sull'andamento dell'economia globale ed il rischio di una nuova ondata di contagi da Covid-19. E sullo sfondo la stagione delle trimestrali che risente delle misure di contrasto all'emergenza sanitaria.

Il Nikkei si assesta ai minimi da metà giugno, cedendo il 2,82%. Sul fronte valutario lo yen si deprezza sul dollaro a 104,30, mentre è stabile poco sotto a 124 sull'euro. In terreno positivo Shanghai (+0,57%), Shenzhen (+1,2%), Hong Kong (-0,01%). In calo Mumbai (-0,16%) e Seul (-0,78%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo i dati sul Pil dell'Italia, Spagna e dell'Eurozona. Prevista anche l'inflazione e le vendite al dettaglio italiani. Dagli Stati Uniti l'indice di fiducia dei consumatori, l'inflazione e il costo del lavoro.

(ANSA).