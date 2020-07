Demanio e Cdp insieme per valorizzare patrimonio pubblico

(ANSA) - ROMA, 30 LUG - L'Agenzia del Demanio e Cassa Depositi e Prestiti hanno sottoscritto un accordo di collaborazione strutturata e continuativa finalizzata a realizzare iniziative di sviluppo e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.

L'obiettivo dell'accordo è quello di individuare e implementare progetti strategici di rigenerazione immobiliare urbana su tutto il territorio nazionale.

L'intesa prevede che venga istituito un Tavolo Tecnico tra le due Istituzioni per coordinare e promuovere l'interlocuzione con tutti gli enti territoriali. Attraverso l'attività di scouting prevista dal Protocollo saranno individuati gli immobili pubblici su cui avviare i progetti di valorizzazione.

L'accordo è stato firmato dal direttore dell'Agenzia del Demanio Antonio Agostini e dall'amministratore delegato di CDP Fabrizio Palermo.

"Questa intesa - dichiara il direttore Antonio Agostini - sancisce un lavoro sinergico che l'Agenzia e Cdp portano avanti da tempo. In questa crisi straordinaria che sta attraversando il nostro Paese, l'Agenzia del Demanio sente fortemente la responsabilità di ottimizzare l'uso del patrimonio immobiliare pubblico che deve essere messo al servizio della collettività per creare sviluppo economico e sociale sul territorio. Per avviare e dare gambe ai progetti di valorizzazione sugli immobili pubblici, CDP è per noi un partner imprescindibile".

"L'intesa siglata con l'Agenzia del Demanio testimonia il nostro impegno congiunto a favore del territorio, sempre più in un'ottica di sistema", afferma l'Amministratore delegato di CDP Fabrizio Palermo . "L'intesa consolida inoltre il legame tra le amministrazioni pubbliche e CDP che, in questi anni, oltre ad aver sviluppato elevate competenze manageriali nella valorizzazione di aree dismesse, ha avviato numerosi progetti sul territorio, anche grazie ai Protocolli di collaborazione firmati con le Città metropolitane su ambiti che vanno dalla finanza locale alla rigenerazione urbana e alle infrastrutture".

