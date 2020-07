Borsa: Milano chiude in calo, Ftse Mib -0,11%

(ANSA) - MILANO, 29 LUG - In scia a Wall Street le Borse europee, e Milano si adegua, riducono le perdite a fine seduta.

L'indice guida di Piazza Affari chiude in calo dello 0,11% a 19.880 punti, segnato dai conti trimestrali. Saipem (-9% a 1,96 euro) maglia nera del paniere Ftse Mib, con Tenaris (-4,87% a 5,15 euro). Seduta difficile per le banche mentre in ordine sparso vanno le altre società. Tra i titoli sugli scudi Amplifon (+5,66% a 27,8 euro), Hera (+2,56% a 3,29 euro) e Campari (+1,99% a 8,72 euro).

Ubi (+0,08% a 3.58 euro) e Intesa (+0,18% a 1,7894 euro) tengono aspettando la chiusura ufficiale dell'opas. Tra le peggiori Banco Bpm (-2,39% a 1,34 euro) e Unicredit (-2,84% a 8,22 euro) dopo lo stop della Bce ai dividendi per tutto il 2020. (ANSA).