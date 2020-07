Borsa: Milano cede (-0,27%), giù Saipem e Tenaris, vola Ima

(ANSA) - MILANO, 29 LUG - Piazza Affari si muove in leggero calo (-0,27%) con Saipem (-7,45%) e Tenaris (-3,65%) in caduta, finite entrambe in asta di volatilità la prima dopo i conti in profondo rosso. Fuori dal paniere principale spicca invece Ima (+13,18% a 67,8 euro). che vola sul prezzo dell'opa obbligatoria (68 euro) annunciata dalla controllante Sofima e dal fondo Bce Partners che ne ha acquistata una quota dai soci.

Prosegue il rialzo di Campari (+2,06%), già alla vigilia spinta dalla semestrale, mentre fra le banche fa un altro piccolo passo avanti Ubi (+0,31% a 3,59 euro), le cui azioni non possono essere più acquistate per essere conferite all'opas, seguita da Intesa (+0,2% a 1,78%) con l'offerta andata in porto ancora prima della chiusura del periodo di adesione. (ANSA).