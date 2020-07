Borsa: Europa contrastata in attesa Fed, bene Parigi (+0,8%)

(ANSA) - MILANO, 29 LUG - Le borse europee si muovono in ordine sparso, incerte sulla direzione da prendere, al pari dei futures Usa, in attesa della Fed. Mentre l'oro è stabile e il petrolio in leggero recupero sono le trimestrali a dominare la scena.

Londra guadagna lo 0,17% con Barclays (-4%) pesante dopo risultati peggiori delle attese, Francoforte è più cauta (-0,03%) malgrado Deutsche Bank sia premiata per i conti in utile (+0,86%). Meglio fa Parigi (+0,8%) spinta dalle semestrale diffusa alla vigilia da Kering (+5%). Restano indietro Milano (-0,37%), dove è il petrolifero Saipem (finito in asta di volatilità) a zavorrare il listino a seguito di una maxi-perdita, e Madrid (-0,43%) la migliore d'Europa nella seduta precedente. (ANSA).