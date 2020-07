Gualtieri: 'Inizia la risalita,forte rimbalzo nel terzo trimestre'

"I più recenti dati economici indicano che la nostra economia ha iniziato la risalita dal minimo di marzo-aprile. Stimiamo che la ripresa sia continuata in giugno e luglio, tuttavia il secondo trimestre registrerà in media una forte caduta del Pil con altrettanto marcato rimbalzo nel terzo trimestre". Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in audizione su Pnr e nuovo scostamento.

"Proseguirà l'attività di sostegno alla liquidità che potrà contare su misure di carattere fiscale: saranno riprogrammate le scadenze relative ai versamenti tributari e contributivi sospesi nella fase di emergenza prevedendo la possiblità di rateizzare il debito fiscale su un orizzonte temporale definito in modo da assicurare che per il 2020 si riduca sensibilmente il peso dell'onere che altrimenti graverebbe su contribuenti in difficoltà. Saranno ulteriormente differiti i termini per la ripresa della riscossione attualmente fissati al 31 agosto". Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in audizione su Pnr e nuovo scostamento elencando le misure del prossimo decreto di agosto.

"Sono all'esame interventi per sostenere il mercato del lavoro a ripartire con assunzioni a tempo indeterminato e alle imprese a fare uscire lavoratori dalla cassa integrazione, una deroga alle norme sui contratti a termine e la proroga delle procedure semplificate per lo smart working nel privato". Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in audizione su Pnr e nuovo scostamento, illustrando lo schema del prossimo decreto di agosto.

"Sono all'esame interventi per sostenere il mercato del lavoro a ripartire con assunzioni a tempo indeterminato e alle imprese a fare uscire lavoratori dalla cassa integrazione, una deroga alle norme sui contratti a termine e la proroga delle procedure semplificate per lo smart working nel privato". Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in audizione su Pnr e nuovo scostamento, illustrando lo schema del prossimo decreto di agosto