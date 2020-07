Gualtieri, in dl agosto terremoto e pertinenze spiagge

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - Gli interventi "su automotive e turismo e anche sulla questione del terremoto e sulla questione pertinenziali" delle spiagge che saranno nel prossimo decreto di agosto "sono temi che questa commissione aveva affrontato e aveva chiesto di assumere e sono interventi che il governo introdurrà su indicazione del Parlamento. Auspichiamo che ci siano comunque spazi specifici per iniziative del Parlamento anche in questo decreto". Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in audizione su Pnr e scostamento rispondendo alle domande di deputati e senatori delle commissioni Bilancio sui contenuti del decreto agosto. (ANSA).