Borsa: Asia cauta, tassi Fed attesi per domani, Tokyo -0,26%

(ANSA) - MILANO, 28 LUG - Borse caute in Asia e Pacifico in attesa della decisione sui tassi Usa che verrà presa domani dal Comitato Federale della Fed. Tokyo ha ceduto lo 0,26%, Taiwan lo 0,01% e Sidney lo 0,39%, mentre Seul (+1,76%) ha preso la direzione opposta insieme a Hong Kong (+0,38%) e Shanghai (+0,39%), ancora aperte insieme a Mumbai (+0,66%). Positivi i futures sull'Europa, contrastati invece quelli Usa, in assenza di dati rilevanti dal Vecchio Continente. Dagli Stati Uniti sono in arrivo nel pomeriggio il 'Redbook' mensile e annuale sul commercio al dettaglio, la fiducia dei consumatori in luglio, l'indice manifatturiero e dei servizi della Fed di Richmond e l'indice del terziario della Fed di Dallas. In lieve calo greggio (Wti -0,38% a 41,45 dollari) e oro (-0,38% a 1.937 dollari l'oncia), dopo la recente corsa sui massimi di quest'ultimo. Sempre debole il dollaro a oltre 1,17 sull'euro, mentre si rafforza a 105,57 yen. Una circostanza quest'ultima che ha favorito l'elettronica con Tdk (+2,9%) e Fujifilm (+3,1%). Ancora difficoltà invece per gli automobilistici Suzuki (-3,16%), Honda (-1,69%) e Toyota (-1,5%). (ANSA).