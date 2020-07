Borsa: Asia in ordine sparso, futures positivi, Tokyo -0,16%

(ANSA) - MILANO, 27 LUG - Listini di borsa in ordine sparso in Asia e Pacifico, con i futures sull'Europa e su Wall Street positivi in avvio di settimana. Nonostante i timori per la seconda ondata di pandemia, gli operatori cercano di cogliere con fiducia ogni minimo segnale di ripresa, sostenuti anche da stime su un rialzo degli indici Ifo che misurano la fiducia in Germania e un minor calo e dell'indice manifatturiero della Fed di Dallas in arrivo nel pomeriggio. In lieve calo Tokyo (-0,16%), positive Taiwan (+2,31%), Seul (+0,79%) e Sidney (+0,34%), ancora aperte Hong Kong (-0,4%), Shanghai (-0,16%) e Mumbai (-0,37%). In calo il greggio (Wti -0,56% a 41,06 dollari), positivo l'oro (+2,33% a 1.934,43 dollari l'oncia), in ulteriore rialzo l'euro a 1,17 dollari. Bene anche lo yen, a 105,44 per dollaro, che frena i titoli dei grandi esportatori come Mitsubishi (-3,24%), Suzuki (-0,78%) e Honda (-0,54%).

Sotto pressione Nikon (-7,15%), debole Sony (-0,77%). (ANSA).