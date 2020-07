Borsa: Milano si indebolisce (-0,03%) con banche e Diasorin

(ANSA) - MILANO, 23 LUG - Piazza Affari, dopo un avvio positivo, si indebolisce con il Ftse Mib che segna un -0,03% a 20.587 punti. In evidenza Stm (+3,52%) che stima nel terzo trimestre un miglioramento dei risultati che nel secondo trimestre hanno registrato ricavi in calo a 2,1 miliardi.

Tra gli altri titoli in luce Recordati (+1,2%) e Unipol (+2,14%). Di contro cede ancora Diasorin che lascia sul terreno oltre il 5% con i ventici indagati nella'ambito di un'inchiesta sull'accordo tra il San Matteo di Pavia e la società per l'effettuazione dei test sierologici anti-Covid. Vendite poi sui bancari con Banco Bpm che cede l'1,7%, Mediobanca l'1,43%, Unicredit l'1,45% mentre lo spread è in area 150 punti base con il rendimento all'1,022%. (ANSA).