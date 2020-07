Borsa: Milano chiude debole (-0,7%), realizzi su Unicredit

(ANSA) - MILANO, 23 LUG - Piazza Affari ha chiuso in coda alle altre borse europee (Ftse Mib -0,7%) dopo aver fatto meglio nella vigilia, tra scambi in linea con la seduta precedente per 1,9 miliardi di euro di controvalore. In calo lo spread a 146 punti (piattaforma Bloomberg), mentre ha invertito la rotta in greggio (Wti +0,14% a 41,97 dollari), rimasto comunque sotto la soglia dei 42 dollari. Prese di beneficio sulle banche, a partirte da banco Bpm (-3,19%) ed Mps (-3,42%), che nelle scorse sedute avevano corso su ipotesi di consolidamento nel settore con l'uscita del tesoro da Montepaschi e limminente conclusione dell'Opas di Intesa (-1,44%) su Ubi (-1,24%), che continuano a muoversi in linea con l'offerta della Ca' de Sass (1,7 azioni più 0,57 euro per ogni titolo consegnato). Giù anche Unicredit (-2,47%) e Fineco (-1,4%), mentre Eni (-1,22%) ha risentito del calo del greggio per l'intera seduta, perdendosi il rimbalzino finale a borsa ormai chiusa. Positive Unipol (+3,96%), sulle attese degli analisti di Equita sulla trimestrale in arrivo in agosto. Bene Cnh (+2,39%) e Campari (+1,95%), più cauta Fca (+0,62%), positiva Prysmian (+0,83%).

Pesante Atlantia (-2,71%) insieme ad Astm (-0,75%), che ha rilevato il pacchetto di maggioranza dell'Autostrada del Frejus.

(ANSA).