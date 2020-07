Borsa: Europa prosegue in rialzo, future Usa positivi

(ANSA) - MILANO, 23 LUG - Le Borse europee si confermano in rialzo e poco mosse a metà seduta con l'unica eccezione di Milano che è debole con il Ftse Mib che lascia un marginale -0,22% a 20.554 punti. L'indice d'area, lo stoxx 600, guadagna un mezzo punto percentuale con i titoli legati ai beni di prima necessità in evidenza. Londra segna un +0,5%, Parigi un +0,42% e Francoforte un +0,57%. I future Usa proseguono in positivo con i passi avanti del Congresso in termini di ulteriori aiuti per superare l'emergenza Covid.

A Milano resta in luce Stm (+2,55%) dopo i conti migliori delle attese e sulle prospettive positive sul terzo trimestre. E prosegue sotto vendita Diasorin (-5,5%) con i ventici indagati nell'ambito di un'inchiesta sull'accordo tra il San Matteo di Pavia e la società sui test sierologici anti-Covid. Tra le banche male Banco Bpm (-2,88%) e Unicredit (-2,03%). Lo spread tra btp e bund è 147 punti con il rendimento sotto l'1% allo 0,986, ai livelli pre-lockdown. Il petrolio con il wti torna sotto i 42 dollari al barile. (ANSA).