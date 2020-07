Aspi:Corbello,fondi pensione non prendono quote stabili

(ANSA) - ROMA, 23 LUG - "Il problema di investire in Aspi da parte dei fondi di previdenza complementare tecnicamente non si pone: i fondi ex lege non prendono "partecipazioni" stabili: operano con mandati di gestione e le azioni di Aspi saranno considerate dai gestori al pari delle altre, secondo le ordinarie valutazioni di convenienza del titolo". Lo afferma il presidente di Assoprovedenza Sergio Corbello, oggi confermato nel mandato per il triennio 2020-2023, secondo cui come associazione, "siamo convinti che si debbano immaginare forme anche alternative di intervento nell'economia da parte dei fondi di previdenza complementare e cercheremo al riguardo il confronto con Covip, ma il tema delle partecipazioni non é tra questi." (ANSA).