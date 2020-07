Pisano, 719mila bonus vacanza erogati, usati 70mila

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - I bonus vacanze, accessibili attraverso l'app 'Io', ad oggi erogati sono "719 mila, per un controvalore di 326 milioni di euro, quelli già utilizzati sono circa 70 mila". Così la ministra dell'Innovazione, Paola Pisano, in audizione in commissione Istruzione al Senato, ricordando che "l'agevolazione è attiva fino al 31 dicembre".

Quanto alla banda ultra-larga, Pisano spiega che la connessione internet in fibra ottica arriverà "alla quasi totalità dei plessi scolastici: la fornitura non avrà nessun costo per le scuole, sarà gratuita per cinque anni. E la procedura di gara si prevede sarà avviata entro settembre da parte di Infratel in modo da poter servire le prime scuole entro la fine dell'anno".

La ministra, davanti ai senatori, illustra anche i vantaggi della piattaforma per i pagamenti digitali PagoPa: "ci permetterà di eliminare il fenomeno delle cartelle pazze" (ANSA).