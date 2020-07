Misiani, incentivi a chi rimette lavoro dipendenti cig

"Stiamo immaginando incentivi alle imprese che riportano al lavoro i dipendenti in cassa integrazione perché la via maestra non può essere la cassa all'infinito. Dobbiamo riportare le persone a lavorare e la riduzione del cuneo fiscale può dare una mano significativa": così ha detto il viceministro dell'Economia Antonio Misiani in collegamento con l'Aria che tira su 7gold. Misiani ha comunque confermato che "ci sarà una proroga della cassa integrazione, una proroga dello stop ai licenziamenti e del decreto dignità per i contratti a tempo determinato".