Immuni: scaricato da 4,2 mln cittadini

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - La ministra dell'Innovazione, Paola Pisano, ribadisce in audizione al Senato il dato sui download di Immuni, l'app anti-contagio, finora "scaricata da 4,2 milioni" di cittadini. Anche se continua a crescere il numero il ritmo - dopo il debutto dell'applicazione sugli store avvenuto a giugno - risulta rallentato.

La ministra, ascoltata in commissione Istruzione, spiega che dal Comitato tecnico scientifico è giunta la raccomandazione per la diffusione nelle scuole dell'app, anche tra gli alunni sopra i 14 anni e i genitori. Di ieri il tweet con cui Pisano ringrazia il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, per aver suggerito l'utilizzo di Immuni "per tutelare la salute del personale delle forze armate e delle loro famiglie". Nel programmi del ministero dell'Innovazione c'è anche una nuova campagna di comunicazione sull'app. (ANSA).