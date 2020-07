Cambi: euro in lieve calo sul dollaro a 1,1520

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - Euro in lieve calo in avvio di giornata sul dollaro: la moneta unica europea passa di mano a 1,1520 contro il livello di 1,1565 i di ieri sera dopo la chiusura di Wall street. In lieve rialzo la moneta unica sullo yen a 123,10 (ANSA).