Spread: Btp-Bund a 150 dopo accordo Recovery Fund

Lo spread tra Btp e Bund si stringe a 150 punti base, il differenziale minimo da febbraio, dopo l'accordo Ue sul Recovery Fund con un pacchetto di incentivi da 750 miliardi. Il rendimento del decennale del Tesoro è pari all'1,06%.

Borsa di Milano apre in rialzo, Ftse Mib +1,2% - A Milano la seduta di Borsa apre in rialzo e con gli acquisti concentrati sulle banche. L'indice guida Ftse Mib guadagna l'1,2% a 20.868 punti e sul listino si mettono subito in evidenza Banco Bpm (+3%) e Unicredit (+2,9%). Tutti i titoli del paniere sono in rialzo.