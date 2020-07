Lusso: Ey-Cdp-Luiss,forte impatto Covid ma basi per rilancio

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - Gli effetti dell'emergenza sanitaria ed economica sulla filiera italiana della moda e del lusso saranno al centro del 'Digital Talk Italia Riparte' di domani.

Dibattito dedicato a un settore che nel nostro Paese vanta un fatturato di oltre 80 miliardi di euro e quasi 500 mila addetti.

Alla base i dati e le analisi contenute nello studio curato da Ey, Cassa depositi e prestiti e Luiss Business School.

Un dialogo per mettere a fuoco gli scenari e le sfide di una filiera che, seppur fortemente impattata dalla crisi, con stime di riduzione del fatturato comprese tra il 27% e il 35%, ha le sue radici su di un'esperienza storica e di successo. E rappresenta il 12,5% dell'occupazione dell'industria manifatturiera in Italia.

L'appuntamento è quindi per mercoledì 22 luglio, dalle 14:30 alle 16:00. Sarà possibile seguire l'evento in diretta streaming sul sito ansa.it. Interverranno: Paolo Boccardelli (Luiss Business School), Antonella Bompensa (Moorer), Alfonso Dolce (Dolce&Gabbana), Federico Fubini (Corriere della Sera), Paolo Lobetti Bodoni (Ey), Valentina Clemente (Sky), Carlo Mazzi (Prada), Andrea Montanino (Cassa Depositi e Prestiti), Pietro Negra (Pinko), Stefania Radoccia (Ey), Andrea Sasso (Italian Design Brands), Alessandro Varisco (Twin Set), Stefano Vittucci (Ey). (ANSA).