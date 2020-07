Carta e cartone, il Rapporto Comieco in streaming

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - La raccolta differenziata di carta e cartone non arresta la sua corsa e anche nel 2019 conferma il trend degli ultimi anni migliorando le performance nazionali del 3%. Con 100 mila tonnellate in più rispetto al 2018 si supera quota 3,5 milioni di tonnellate differenziate dai cittadini con un pro-capite di 57,5 kg/ab. È quanto rileva Comieco, Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica, nel suo Rapporto Annuale sulla raccolta differenziata e riciclo di carta e cartone in Italia, giunto alla venticinquesima edizione. La presentazione del rapporto sarà trasmessa questo pomeriggio in streaming sulla pagine facebook di ANSA e su Ansa.it e Ansa2030 . Con il presidente ed il direttore generale di Comieco Amelio Cecchini e Carlo Montalbetti partecipano il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, Filippo Brandolini vicepresidente Utilitalia, Giorgio Quagliuolo presidente Conai, Ivan Stomeo, delegato Anci. (ANSA).