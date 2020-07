Borsa: Europa ai massimi, Francoforte cancella perdite

(ANSA) - MILANO, 21 LUG - Le Borse in europa corrono, con gli indici ai massimi dei precedenti 4 mesi. In particolare Francoforte (Dax +1,75% a 13.275 punti) cancella le perdite che aveva accumulato nel 2020 dopo l'accordo sul Recovery Fund. L'euro si rafforza sul dollaro (a 1,455 dollari), lo spread tra Btp e Bund si allarga leggermente a 154,1 dopo che in apertura era ai minimi da febbraio.

Milano resta il listino migliore (+2,15%), bene anche Londra (+0,63%), Parigi (+1,25%) e Madrid (+1,85%). (ANSA).