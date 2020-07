Borsa: Europa gira in positivo, futures giù, Milano +0,3%

(ANSA) - MILANO, 20 LUG - Girano in positivo le principali borse europee ad eccezione di Londra (-0,21%). Francoforte (+0,64%) si porta in testa, seguita da Parigi e Milano (+0,3% entrambe), mentre Madrid (+0,05%) è poco mossa. Negativi i futures Usa, con l'incremento dei casi di Covid 19 in numerose città americane e Los Angelrels pronta a tornare in quarantena.

Si assesta a 157,5 punti lo spread, mentre il greggio riduce il calo allo 0,5% (Wti 40,39 dollari al barile) e l'euro si mantiene forte a 1,145 dollari. Dimezzano il calo i petroliferi Bp (-1,2%), Shell e Total (-0,6% entrambe) ed Eni (-0,3%).

Proseguono le prese di beneficio su Pirelli (-2,2%), deboli Daimler (-1%) e Volkswagen (-0,8%) , gira in positivo invece Fca(+0,1%) e allunga il passo Renault (+1,6%). In campo bancario si mantengono in linea con il rilancio dell'Ops Ubi ( +12,5%) e Intesa (+0,35%). Corrono Banco Bpm (+6,7%) ed Mps, congelata al rialzo (+9% teorico). Giù Bbva (-1%) e Hsbc (-0,9%), sotto pressione invece Natixis (-6,5%). Bene Atlantia (+3,8%), debole Tui (-2%). (ANSA).