Borsa: bene Europa su fiducia in accordo Recovery Fund

(ANSA) - MILANO, 20 LUG - Procedono in rialzo le principali Borse europee, tranne Londra (-0,5%), sul cauto crescere della fiducia in un accordo sul Recovery Fund. La migliore è Francoforte (+0,7%), seguita da Madrid e Parigi (+0,3%). Bene Milano (+0,9%).

L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, guadagna lo 0,7%, trainato da informatica, salute e industria. Tra i semiconduttori spicca Stm (+2%). Bene le assicurazioni ma bilancio negativo dei bancari (-0,1%), coi titoli in ordine sparso e perdite per le banche del Nordeuropa, Hsbc (-1,6%), Erste (-1,8%), Abn Amro (-2,3%) e guadagni per Kbc (+2,8%) e le italiane, co lo spread sotto 155 punti e sprint di Ubi (+13,5%) con l'aggiornamento dell'Ops di Intesa (+1,6%).

Tra i petroliferi rialzi solo per Neste Oyj (+0,3%) e Aker (+0,2%) e le perdite maggiori per Bp (+1,8%) e Repsol (-1,6%), col greggio che rallenta la discesa (wti - 0,2% a 40,5 dollari al barile). (ANSA).