Borsa: Europa prova rialzo su attese Consiglio europeo

(ANSA) - MILANO, 17 LUG - Le Borse europee cercano spunti e provano il rialzo a metà seduta con i listini orientati al Consiglio europeo chiamato a trovare una sintesi sul Recovery Fund. L'indice d'area Stoxx 600 viaggia sulla parità con acquisti, in prevalenza, su titoli legati all'informatica e vendite su finanza, energia e immobiliare .

Tra le singole Piazze, Londra segna un +0,5% mentre Parigi riduce il calo allo 0,13%. Francoforte sale dello 0,52%. Milano è stabile con il Ftse Mib a +0,03% (20.367 punti). Maglia rosa resta Stm (+3,39%) che ha appena chiusa due M&A e si è rafforzata nel wireless. A seguire Ubi (+1,86%) al centro dell'ops di Intesa(-0,89%) che ha ricevuto il via condizionato dell'Antitrust. Vendite su Cnh (-2%), Atlantia (-1,5%), Moncler (-1,4%). Lo spread tra btp e bund è stabile a 166 punti, quindi sui livelli d'apertura. Quanti ai cambi l'euro resta a 1,14 dollari cosi' come il petrolio con il wti che si conferma a 40,4 dollari al barile. (ANSA).