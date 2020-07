Borsa: Europa fiacca, occhi su Consiglio europeo

(ANSA) - MILANO, 17 LUG - Borse europee fiacche con i listini che guardano al consiglio europeo del pomeriggio chiamato a decidere sul Recovery Fund. L'indice d'area, lo stoxx 600, è sotto la parità con le vendite che si concentrano in particolare su energia e finanziari.

Tra le singole Piazze Londra segna un marginale -0,03%, Francoforte un +0,12% mentre Parigi cede lo 0,44%. Milano si muove sulla parità con il Ftse Mib a +0,06% a 20,370 punti con l'evidenza di Stm (+2,82%) e di Enel (+2%). Lo spread tra Btp e Bund è poco mosso in area 165 punti base. Sul fronte dei cambi l'euro sale a 1,14 dollari. Il petrolio con il wti è a 40,5 dollari al barile. I future su Wall Street si confermano in positivo. (ANSA).