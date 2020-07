Sostenibilità: Poste al top di Integrated Governance Index

(ANSA) - ROMA, 16 LUG - Poste Italiane nel 2020 sale sul podio dell'"Integrated Governance Index 2020", un indice che misura il grado di integrazione delle politiche di sostenibilità nelle strategie delle aziende. Giunto alla sua quinta edizione, spiega Poste in una nota, l'Integrated Governance Index si basa sull'analisi dei dati raccolti attraverso un questionario proposto ai manager delle più importanti aziende italiane. I risultati dell'indagine di quest'anno, che ha coinvolto oltre 300 manager di 74 aziende, sono stati presentati nel corso della "ESG Business Conference", alla quale hanno partecipato oltre 450 professionisti della governance, della finanza, della sostenibilità e del reporting.

Oltre a guidare la classifica generale delle aziende che meglio hanno saputo integrare le politiche di sostenibilità nei loro piani strategici, Poste Italiane si è classificata al primo posto anche nella nuova area di indagine introdotta quest'anno, denominata "ESG Digital Governance" e relativa all'applicazione di sistemi e piattaforme digitali nella gestione dei dati ESG.

Matteo Del Fante, amministratore delegato e direttore generale di Poste Italiane, ha commentato: "Siamo orgogliosi di questo nuovo e prestigioso riconoscimento che conferma la leadership nazionale di Poste Italiane nella gestione integrata delle tematiche di governance, sociali e ambientali. Il primo posto conseguito nel ranking IGI 2020, che arriva a solo due anni dall'entrata del Gruppo nell'Index stesso, è un traguardo importante alla luce dell'accresciuta platea delle imprese partecipanti e del focus prescelto per l'area di indagine straordinaria. Un risultato che ci sprona a consolidare l'impegno della nostra Azienda a perseguire obiettivi comuni basati su valori condivisi, ancor di più in questa particolare fase di ripartenza del Paese". (ANSA).